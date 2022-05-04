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لبنان

بروتوكول بين أمل أبو زيد وجامعة الروح القدس للوقوف إلى جانب طلبة جزين

Lebanon 24
04-05-2022 | 09:43
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وقّع النائب السابق أمل أبو زيد في جامعة الروح القدس الكسليك بروتوكولاً مع رئيس الجامعة الاب الدكتور طلال الهاشم يهدف للوقوف إلى جانب الطلبة من منطقة جزين لمتابعة تحصيلهم العلمي وتحقيق ما يطمحون إليه ومنع أي ارتدادات للازمة المالية والاجتماعية على مستقبلهم.
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وفي المناسبة، قال رئيس الجامعة "ليست المرة الاولى التي يقوم بها الدكتور أمل أبو زيد بمبادرات، وإن علاقته تاريخية سواء مع الرهبانية اللبنانية المارونية أو مع جامعة الكسليك، وهو رغب في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة في أن يأخذ على عاتقه قسماً من كلفة تعليم الطلاب من منطقة جزين وعددهم يتخطى المئة".
وأوضح "أن بناء فرع لجامعة الروح القدس في جزين هو مشروع قديم ومكتوب ومكتمل استراتيجياً إنما الظروف التي يمرّ بها لبنان أخّرتنا، ولكن الرهبانية مؤمنة بأهمية إنشاء فرع للجامعة في منطقة جزين، لأن جزين تستحق ولأنه يفترض بنا نحن الذهاب اليها والى اهلها كي يبقوا في قراهم ويعملوا على تطويرها".
اما ابو زيد فأكد "أن الهدف الاساسي من توقيع البروتوكول هو أن نقف إلى جانب من يدرسون في جامعة الكسليك من ابناء جزين وعددهم أكثر من 100 شاب وصبية"، ولفت إلى "أن فكرة بناء فرع للجامعة في منطقة جزين مازالت تراود الرهبانية، وهذه الخطوة ستفتح الباب كي يصمد الناس في أرضهم، ونرحّب بمثل هذه الخطوة من قبل جامعة مشهود لها بثقافتها وتاريخها".
 
 
 
 
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