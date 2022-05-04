سرقت المجوهرات وفرّت. هذا ما فعلته العاملة الاجنبية في العباسية

إدعت السيدة هدى أ.ح بحق العاملة الاجنبية من الجنسية السيرلنكية لدى مخفر درك العباسية، عن فرار العاملة لديها وسرقتها لبعض المجوهرات، التي قدرت بثلاثة الاف دولار اميركي.

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