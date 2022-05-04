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لبنان

سرقت المجوهرات وفرّت. هذا ما فعلته العاملة الاجنبية في العباسية

Lebanon 24
04-05-2022 | 10:10
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 إدعت السيدة هدى أ.ح بحق العاملة الاجنبية من الجنسية السيرلنكية لدى مخفر درك العباسية، عن فرار العاملة لديها وسرقتها لبعض المجوهرات، التي قدرت بثلاثة الاف دولار اميركي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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