Advertisement

لبنان

في بريتال... الجيش يداهم مكتب احد المواطنين ويتمكن من توقيفه (صورة)

Lebanon 24
04-05-2022 | 10:14
A-
A+
Doc-P-948754-637872815793315047.jpg
Doc-P-948754-637872815793315047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ مجموعة من عناصر الجيش مداهمة لمكتب المدعو "ع.خ"، الملقب بـ"علي سكنة" في بلدة بريتال حيث تمكنت من توقيفه.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في بريتال... الجيش يداهم احد المنازل
lebanon 24
04/05/2022 20:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة الضاربة في مخابرات الجيش تداهم بلدتي بريتال وحورتعلا وتفتش عددا من المنازل لمطلوبين في بلدة بريتال في حين تلاحق مطلقي نار في اشكال حصل في بلدة حورتعلا بين شبان من ال المصري
lebanon 24
04/05/2022 20:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم بعض المنازل في بلدة بريتال
lebanon 24
04/05/2022 20:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم أحد المطلوبين في بريتال
lebanon 24
04/05/2022 20:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24

بريتال

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-05-04
12:54 | 2022-05-04
12:42 | 2022-05-04
12:38 | 2022-05-04
12:36 | 2022-05-04
12:00 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website