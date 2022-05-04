في بريتال... الجيش يداهم مكتب احد المواطنين ويتمكن من توقيفه (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ مجموعة من عناصر الجيش مداهمة لمكتب المدعو "ع.خ"، الملقب بـ"علي سكنة" في بلدة بريتال حيث تمكنت من توقيفه.

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