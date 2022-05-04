بيروت مدينتي: أوقفنا حملتنا في بيروت الثانية وبيروت الأولى معركتنا الأساسية

عقدت لائحة "بيروت مدينتي" مؤتمرا صحافيا، أوضحت فيه سبب توقيف حملتها في دائرة بيروت الثانية، وقالت: "مدينتي حزب سياسي ولدينا أنظمة وإجراءات، كنا قد أوكلنا هيئة مستقلة لاختيار مرشحينا بعناية وحسب معايير واضحة، ورفضنا مرشحين آخرين نحترمهم جميعا، لكنهم للآسف لم يجتازوا عملية الاختيار".

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وتابعت: "بعد دعوات المقاطعة من كل المتضررين، والتأثير الذي قد تحدثه على مسار التغيير، مع إمكانية حصول أحزاب المنظومة والأحزاب الأصولية تحديدا على نسبة عالية من أصوات الناخبين، قررنا وقف حملتنا في دائرة بيروت الثانية ونحث جميع مؤيدينا وكل من تواصلنا معهم، وكل بيروتي وبيروتية في دائرة بيروت الثانية على الخروج والتصويت. لا يمكننا تركهم بالسلطة، ويتوجب علينا ان نعمل ما في وسعنا والتصويت بكثافة لإخراجهم منها، كلن يعني كلن".



وقالت: "بالنسبة لبيروت الأولى، الأسباب نفسها لكن الوضع مختلف، نحن مقتنعون أكثر من أي وقت مضى، بضرورة الاستمرار في العمل في بيروت الأولى، لأننا نعتبر ان بيروت مدينتي هي لائحة التغيير الجدية في بيروت الاولى. وللتوضيح، انسحبت فيرينا العميل وسجلت ترشيحها في دائرة جبل لبنان الثانية من اجل تسهيل الاتفاق في لائحة واحدة. وعندما طلبنا ان تطبق معايير الاختيار أيضا على مقعد الأقليات، ووجهنا بالرفض".