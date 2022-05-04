في طرابلس... سيارة تنحرف عن مسارها وتؤدي الى سقوط مجموعة من الجرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف سيارة عن مسارها في منطقة الزاهرية في طرابلس، ما ادى الى ارتطامها بالرصيف والى سقوط عدد من الجرحى، عملت فرق الاسعاف على نقلهم الى احد مستشفيات المنطقة.

Advertisement