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لبنان

في طرابلس... سيارة تنحرف عن مسارها وتؤدي الى سقوط مجموعة من الجرحى

Lebanon 24
04-05-2022 | 10:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف سيارة عن مسارها في منطقة الزاهرية في طرابلس، ما ادى الى ارتطامها بالرصيف والى سقوط عدد من الجرحى، عملت فرق الاسعاف على نقلهم الى احد مستشفيات المنطقة.
 
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