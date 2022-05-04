20
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس... سيارة تنحرف عن مسارها وتؤدي الى سقوط مجموعة من الجرحى
Lebanon 24
04-05-2022
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف سيارة عن مسارها في منطقة الزاهرية في طرابلس، ما ادى الى ارتطامها بالرصيف والى سقوط عدد من الجرحى، عملت فرق الاسعاف على نقلهم الى احد مستشفيات المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دار الفتوى: تفوق نخبة مميزة من شباب طرابلس والشمال في مسابقة القرآن الكريم "إقرأ"
Lebanon 24
دار الفتوى: تفوق نخبة مميزة من شباب طرابلس والشمال في مسابقة القرآن الكريم "إقرأ"
04/05/2022 20:23:34
04/05/2022 20:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"المردة" في طرابلس... حضور قوي وعلاقة وطيدة مع سليمان عبيد
Lebanon 24
"المردة" في طرابلس... حضور قوي وعلاقة وطيدة مع سليمان عبيد
04/05/2022 20:23:34
04/05/2022 20:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس نقابة المحامين في طرابلس يستهجن التعرض للمفتي إمام: ينبغي ألّا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغ اية قضية مهما كانت سامية
Lebanon 24
مجلس نقابة المحامين في طرابلس يستهجن التعرض للمفتي إمام: ينبغي ألّا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغ اية قضية مهما كانت سامية
04/05/2022 20:23:34
04/05/2022 20:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 10 أيام على حادثة غرق الزورق مقابل شاطئ طرابلس... بيان للدفاع المدني وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بعد 10 أيام على حادثة غرق الزورق مقابل شاطئ طرابلس... بيان للدفاع المدني وهذا ما جاء فيه
04/05/2022 20:23:34
04/05/2022 20:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس
الزاهرية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
Lebanon 24
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
14:09 | 2022-05-03
03/05/2022 02:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
16:31 | 2022-05-03
03/05/2022 04:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
02:15 | 2022-05-04
04/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟
15:35 | 2022-05-03
03/05/2022 03:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الزميل علي العشي في ذمة الله
Lebanon 24
نجل الزميل علي العشي في ذمة الله
06:18 | 2022-05-04
04/05/2022 06:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:09 | 2022-05-04
أنطوان حبيب: قروض الاسكان موجهة لذوي الدخل المحدود
12:54 | 2022-05-04
أقدم على سرقة بطاريتين من آليات الدفاع المدني.. وهكذا تم إيقافه
12:42 | 2022-05-04
قائد الجيش استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
12:38 | 2022-05-04
اهالي ضحايا انفجار المرفأ: على الحكومة الموافقة على التشكيلات القضائية فورا
12:36 | 2022-05-04
مجهولون ينتحلون صفة السفير مصطفى أديب.. وتوضيح من مكتبه الاعلامي
12:00 | 2022-05-04
باسيل: بيروت ستولد من جديد
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
04/05/2022 20:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
04/05/2022 20:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
04/05/2022 20:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact