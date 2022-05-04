Advertisement

لبنان

على طريق ضهر البيدر.. هذا ما كشفته "قوى الأمن"

Lebanon 24
04-05-2022 | 11:33
A-
A+
Doc-P-948774-637872869254587548.jpg
Doc-P-948774-637872869254587548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

الساعة ٢١:٤٥ من تاريخ 30-4-2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيّارة نوع مرسيدس لون أبيض متجهة من البقاع إلى بيروت، وعلى متنها ثلاثة مواطنين، وهم كلّ من:
Advertisement

- م. ش. (من مواليد عام ١٩٨٥)

- ن. م. (من مواليد عام ١٩٩٢)

- م. د. (من مواليد عام ١٩٩٦)

بتفتيشهم والسيّارة، جرى ضبط كمية من مادتي باز الكوكايين وحشيشة الكيف، و"ورق لف سجائر" وسكين.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول أن (ن. م.) و(م. د.) ليسا على علم بوجود المخدرات في السيارة، وأنه ينقلها لصالح أحد الأشخاص في منطقة جبل لبنان.

تم تسليمهم مع المضبوطات والسّيّارة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-05-04
12:54 | 2022-05-04
12:42 | 2022-05-04
12:38 | 2022-05-04
12:36 | 2022-05-04
12:00 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website