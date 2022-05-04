على طريق ضهر البيدر.. هذا ما كشفته "قوى الأمن"

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:الساعة ٢١:٤٥ من تاريخ 30-4-2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيّارة نوع مرسيدس لون أبيض متجهة من البقاع إلى بيروت، وعلى متنها ثلاثة مواطنين، وهم كلّ من:- م. ش. (من مواليد عام ١٩٨٥)- ن. م. (من مواليد عام ١٩٩٢)- م. د. (من مواليد عام ١٩٩٦)بتفتيشهم والسيّارة، جرى ضبط كمية من مادتي باز الكوكايين وحشيشة الكيف، و"ورق لف سجائر" وسكين.بالتحقيق معهم، اعترف الأول أن (ن. م.) و(م. د.) ليسا على علم بوجود المخدرات في السيارة، وأنه ينقلها لصالح أحد الأشخاص في منطقة جبل لبنان.تم تسليمهم مع المضبوطات والسّيّارة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.