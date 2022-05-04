رابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية" تذكر بدعوتها للإعتصام غداً

ذكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أساتذة الجامعة وموظفيها بكافة مسمياتهم، بدعوتها المقررة الى الإعتصام غدا الخميس 5 ايار 2022 الساعة الثانية والنصف أمام السرايا الحكومية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، والتي قد تكون الأخيرة قبل تحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، وذلك لمطالبة مجلس الوزراء بالايفاء بوعوده وإقرار ملفات الجامعة المحولة إليه منذ أشهر وهي: ادخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك، تفريغ الأساتذة المتعاقدين وإقرار عقود المدربين.

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