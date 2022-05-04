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لبنان

باسيل: بيروت ستولد من جديد

Lebanon 24
04-05-2022 | 12:00
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أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "جريمة انفجار المرفأ غيرت وجه بيروت وكشفت هشاشة مؤسسات الدولة وضعف الأجهزة وانعدام الرقابة وغياب المحاسبة وحجم الفساد"، وقال: "هذا الوضع الخاطئ تراكم من تسعينيات القرن الماضي وانفجر في مرفأ بيروت دفعة واحدة".
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كلامُ باسيل جاء خلال لقاء انتخابي لدائرة بيروت الأولى، حيث قال إن "المسؤول الأوّل عن انفجار المرفأ هو الفساد، مشيراً إلى أن "التحقيق بجريمة انفجار المرفأ وكشف المسؤوليات ومحاكمة المتورطين هو ليس موضع مساومة ولا تسوية، بل هو أمر مرتبط بالوجدان الوطني وخارج المزايدات والحملات الانتخابية". 
وتابع: "يعزّ علينا كثيراً مشهد المرفأ المدمر وواجهة بيروت الحزينة، لكن عاصمتنا ستولد من جديد، من الدمار من الرماد، من الركام. هذا قدرنا عبر التاريخ. بيروت أقوى من المصيبة ومستقبلها مُلك أبنائها". 
وختم: "لبنان على موعد مع الانتخابات النيابية يوم 15 أيار. نحنُ وحلفاؤنا في لائحة بيروت الأولى نطلب تأييدكم وثقتكم كي نبقى في مجلس النواب صوتكم والعين الساهرة على حقوقكم". 
 
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