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لبنان

بث مباشر.. تابعوا مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
04-05-2022 | 13:45
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يطلّ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع الإعلامي وليد عبود عبر "تلفزيون لبنان"، وذلك بعد قليل وتحديداً عند الساعة 8.45 مساء اليوم.
 
تُنقل المقابلة مباشرة عبر صفحة الرئيس ميقاتي عبر "فيسبوك" وعبر البث المباشر الخاص بـ"تلفزيون لبنان" عبر الانترنت. 
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لمشاهدة المقابلة عبر فيسبوك.. إضغط هنا
 
لمشاهدة المقابلة عبر البث المباشر لتلفزيون لبنان.. إضغط هنا
 
لقراءة مواقف ميقاتي خلال المقابلة.. إضغط هنا
 
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