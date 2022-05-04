أقدم على سرقة بطاريتين من آليات الدفاع المدني.. وهكذا تم إيقافه

أقدم أحد اللصوص بعد ظهر اليوم، على سرقة بطاريتين من آليات الدفاع المدني المخصصة لإخماد الحرائق في مركز رشميا في قضاء عاليه، وقد تنبه عناصر الدفاع المدني للسارق وطاردوه بمعاونة شرطة بلدية رشميا، ففر على متن دراجة نارية قبل أن يتم اعتراض طريقه، فهرب السارق في اتجاه الحقول وإختبأ لمدة 4 ساعات قبل أن يتم توقيفه.

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