Advertisement

لبنان

خبرٌ جديد عن قروض الإسكان.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
04-05-2022 | 13:09
A-
A+
Doc-P-948814-637872919442767210.jpg
Doc-P-948814-637872919442767210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان أنطوان حبيب في تصريح، "تقديم دعم للطبقة الميسورة"، مؤكدا أن "القروض موجهة لذوي الدخل المحدود".
وأكد حبيب أن "قروض مصرف الإسكان ستعود بعد 45 يوما، حيث سيبدأ قبول طلبات الحصول على قرض لشراء شقة، لكن بشرط ألا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا، وأن تقع في الأطراف وليس في العاصمة والمدن، بهدف مساعدة السكان على البقاء في القرى والحد من هجرتهم إلى المدينة".
Advertisement
وكشف حبيب أن "سقف القرض سيبلغ مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 37 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي للدولار، وسيقسط حتى 30 سنة بفائدة 5 بالمئة".
وقال: "سيتم الإعلان عن قرض ترميم منزل وقيمته 400 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 15 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي، ومدته 10 سنوات بفائدة 5 بالمئة".
وعول على القرض الممنوح من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقره الكويت، الذي قدم للبنان 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار.
ولفت حبيب إلى أن مصرف الإسكان رفع تقديره للحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة حاليا إلى نحو 6 ملايين و750 ألف ليرة (أي 250 دولار حسب سعر الصرف الحالي) للذين سيستفيدون من القرض السكني، وهو المبلغ الواقعي لذوي الدخل المحدود حسب الواقع الاقتصادي، مؤكدا أن "من يزيد دخلهم على 20 مليون ليرة لن يتمكنوا من الحصول على قرض سكني لأن مصرف الإسكان يهدف لدعم محدودي الدخل".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:32 | 2022-05-04
17:17 | 2022-05-04
17:15 | 2022-05-04
17:11 | 2022-05-04
17:00 | 2022-05-04
17:00 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website