مكاري: هدفنا هو التخفيف من الاحتقان خلال الانتخابات

قال وزير الإعلام زياد مكاري إن "هدفنا هو التخفيف من الاحتقان خلال الانتخابات وحرية الإعلام والإعلاميين مُصانة".

وخلال مقابلة له عبر "تلفزيون لبنان" مع الإعلامي وليد عبود، أشار مكاري إلى أنه يسعى "لتنظيم العمل الإعلامي خلال المرحلة الانتخابيّة التي يشهدها لبنان".

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وأعلن مكاري أنه "سيتم بعد يومين إطلاق مبادرة لتلفزيون لبنان من أجل دعمه مادياً، ووجدنا تجاوباً كبيراً"، الاستعانة بموظفين كفوئين للحفاظ على أرشيف "تلفزيون لبنان"."

أما بالنسبة لخطة إعادة تفعيل الانتاج الإعلامي في لبنان، قال مكاري: "كل المنتجين اللبنانيين والعرب لديهم اهتمامٌ كبير بـ"تلفزيون لبنان"."

وبالنسبة لقضية إختفاء المصور سمير كساب، قال مكاري: "لدينا أملٌ بملف كساب ووالدته أبلغتني أن قلبها يقول لها أن سمير سيعود".