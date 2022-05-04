ميقاتي يجري جردة حساب لعمل حكومته.. وهذا ما قاله عن التحديات والحلول

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن "الوقت أمام الحكومة قصير، ونواجه تحديّات جمّة في مختلف المجالات".

وفي حديث له عبر "تلفزيون لبنان" مع الزميل وليد عبود قال الرئيس ميقاتي: "استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل اقرار المرازنة وتوقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية فضلاً عن متابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء".

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وتابع قائلاً: "اقتصاد لبنان يُعاني من "المرض" وللأسف أضعنا الكثير من الفرص التي توفرت لنا". وأضاف: "حصول لبنان على "ختم" صندوق النقد الدولي يمثل تأشيرة للدول المانحة لمساعدتنا".

وأشار ميقاتي إلى أن "قانون الكابيتال كونترول وُجد لحماية المودعين وكان يجب أن يُقر منذ عامين"، وقال: "هذا الموضوع أدخل في المزايدات الانتخابية، علماً انه كان يدرس منذ سنتين كاقتراح قانون وطلب منا كحكومة اخذ ملاحظات صندوق النقد عليه، فكانت النتيجة ان بدأت المزايدات في هذا الملف".

وأضاف: "أشعر كثيراً مع موظفي القطاع العام والجامعة اللبنانية وخصوصاً القوى الأمنية التي تقوم بعملٍ جبار في ظل هذه الظروف".

وعن حادثة غرق زورق في طرابلس، قال ميقاتي: "الحادثة مؤسفة جداً، والهيئة العليا للاغاثة تواكب الملف، كما أننا طلبنا مساعدة دوليّة لانتشال الزورق الغارق".

وأردف: "طرابلس تحتاجُ الكثير، ومهما فعلنا قليل ومؤسساتنا فاعلة ولا اعتقد أنّ أحداً قدّم لطرابلس خلال السنوات الـ15 الماضية أكثر مما فعلته مؤسساتنا".

وفي موضوع الإنتخابات النيابية، دعا ميقاتي "للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع"، وقال: "فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ الشباب مجالاً".

وفي السياق عينه، تمنى ميقاتي "أن تعكس الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التطلعات الشبابية"، وأردف قائلاً: "هناك مخالفات تحصل خلال المرحلة الانتخابية ولكن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعملٍ جبار لإنجاح الاستحقاق". وأضاف: "ضمن الامكانات المالية المحدودة، نسعى لانجاز الانتخابات في لبنان وخارجه".

وفي سياق منفصل، أكد ميقاتي أن "الحكومة لا تتدخّل بعمل القضاء"، وتابع: "أحترم القضاء الذي يجب أن يكون محمياً ومُصاناً من التدخلات".

وفي قضية تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، قال ميقاتي: "يجب أن نعرف الحقيقة بقضية انفجار مرفأ بيروت ونحن إلى جانب أهالي الشهداء".

وعن علاقته برئيس الجمهورية، أكد ميقاتي أنها جيدة جداً، وأضاف: "عون هو شريكي الدستوري وألقى تعاوناً كبيراً من قبله وهدفي هو استمرارية البلد".

مع هذا، فقد لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ليس لديّه أي علاقة مباشرة مع النائب جبران باسيل، وتابع: "لم أدخل إلى السياسة لافتعال إشكالات مع الآخرين وأضع مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية، لكن هذا الأمر ليس موجوداً لدى الكثير من السياسيين".

وأكد ميقاتي على "ضرورة التعاون كفريق عملٍ واحد لأن كل يوم يمرّ على لبنان هو مُكلف"، وقال: "أ ترك للمجلس النيابي الجديد بعد الانتخابات اختيار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة بأسرع وقتٍ ممكن". كذلك، فقد شدّد ميقاتي على أنّ "الرئيس نبيه بري هو ضرورة في الوقت الحاضر"، متوقعاً ألا تمر انتخابات رئاسة الجمهورية بسهولة، وقال: "هناك سلسلة من الأمور تحتاج إلى حل".

أما عن علاقته برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فقد وصفها ميقاتي بـ"الجيدة جداً"، كاشفاً أنه "بين باسيل وفرنجية يختار الأخير لرئاسة الجمهورية".

وعن اعتكاف الرئيس سعد الحريري العمل السياسي، قال ميقاتي: "لدى الرئيس سعد الحريري معطياتٌ وظروف ترتبطُ بقراره المتعلق بتعليق العمل السياسي وأنا على تواصل دائم معه وعلاقتنا جيدة جداً".

وفي الشق الاقتصادي، كشف ميقاتي أنه "هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان".

وتابع قائلاً: "الكهرباء كان تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً". وأضاف: "أنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون "قيصر".

وعن العلاقات العلاقات اللبنانية - العربية، أكد ميقاتي "التمسك بها بقوة وعدم اعتبارها خياراً"، مشدداً على أنّ "السعودية إلى جانب دول الخليج لا تتركُ لبنان ووجود السفير السعودي أساسي في الانتخابات لكنني لم ألمس أي تدخل مباشر من المملكة بالانتخابات".

وجدد ميقاتي تمسكه بمبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان لنفسه عن الصراعات، داعياً الجميع في البلد إلى توحيد الجهود في سبيل الإنقاذ.

وعن زيارته لقداسة البابا، قال ميقاتي: "في اجتماعي مع قداسة البابا فرنسيس دعوته لزيارة لبنان ووعد بتلبية الدعوة بعد الانتخابات".

وختم قائلاً: "لن أترك أهلي في طرابلس وأنا معهم وجنبهم دائماً وأبداً".

صورٌ من مقابلة الرئيس ميقاتي (تصوير الزميل دوري نجم):

(تصوير الزميل دوري نجم)

(تصوير الزميل دوري نجم)

(تصوير الزميل دوري نجم)