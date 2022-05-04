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لبنان

قائد الجيش عرض الأوضاع مع فرونتسكا ومسؤول عسكري أممي وسفير قطر

Lebanon 24
04-05-2022 | 15:24
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المستشار العسكري لنائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام الجنرال Birame DIOP يرافقه قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء Aroldo Lazaro على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية وعلاقات التعاون بين قوات اليونيفل والجيش اللبناني.
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كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka مع وفد مرافق، وجرى تداول الأوضاع العامة في لبنان.
واستقبل العماد عون السفير القطري في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي وتناول البحث الأوضاع في لبنان والتطورات الراهنة، كذلك استقبل الوزير السابق العميد محمد فهمي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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