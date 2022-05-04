الجميل: "الكتائب" موجودة على اللوائح التغييرية في كل لبنان

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل إن "الحزب موجود على اللوائح التغييرية في كل لبنان"، معتبراً أن " ما قام به حزب الله في 7 أيار هو محاولة انقلاب وقام بتشكيل حكومات وعطّل الانتخابات الرئاسية لعامين".

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وفي حديث عبر قناة الـ"mtv"، لفت الجميل إلى أنّ "الكتائب لن تنتخب مرشحاً يحمل مشروع 8 آذار ومرشح حزب الله"، وقال: "لن ننتخب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب وسنرى من سيترشح للرئاسة وعلى أساسه نختار".

وتابع: "سنخلق مع المعارضة تكتلاً معارضًا كبيراً، كما سنعمل على القطعة مثلا موضوع اللامركزية الذي سيكون اول ملف نطرحه بعد الانتخابات لانه يخفف الكثير من معاناة الناس".

وعن انتخابات رئاسة الجمهورية، قال الجميل: "قائد الجيش جوزف عون يرفض الترشح للرئاسة وهو قالها لي، ويجب أن تسير الانتخابات الرئاسية بشكل طبيعي وان يترشح مدنيون لهذا المنصب".





