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لبنان

رسمياً.. المرحلة الأولى من الصمت الانتخابي تدخل حيّز التنفيذ

Lebanon 24
04-05-2022 | 17:00
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دخلت عند الساعة 12 ليلاً، اليوم الخميس، المرحلة الأولى للصمت الانتخابي، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية اقتراع المغتربين ضمن الانتخابات النيابية اللبنانية، في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة أسبوعية، ومنها السعودية، قطر، الكويت، سوريا والعراق.
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يذكر أن وسائل الاعلام المرئية كثفت خلال اليومين الماضيين، استقبال المرشحين قبل مرحلة الصمت الانتخابي، وأشارت أوساط مطلعة الى اتجاه لدى المحطات التلفزيونية لتقديم طعن غداً بقرار هيئة الاشراف على الانتخابات بشأن الصمت الانتخابي.
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