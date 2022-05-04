Advertisement

لبنان

علاقات مفتوحة على الخدمات

Lebanon 24
04-05-2022 | 17:11
A-
A+
Doc-P-948893-637873065002457835.jpg
Doc-P-948893-637873065002457835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتح مرشحون في محافظات الأطراف علاقات مباشرة، مفتوحة على خدمات تصيب المواطنين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: في اجتماعي مع قداسة البابا فرنسيس دعوته لزيارة لبنان ووعد بتلبية الدعوة بعد الانتخابات
lebanon 24
05/05/2022 07:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ الشباب مجالاً
lebanon 24
05/05/2022 07:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانيون في السعودية يتحضرون للانتخابات.. وهذا ما توقعه السفير كبارة
lebanon 24
05/05/2022 07:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيران: هذه الانتخابات مفصلية ومصيرية في حياة لبنان
lebanon 24
05/05/2022 07:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24

انتخابات

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2022-05-04
22:18 | 2022-05-04
22:22 | 2022-05-04
00:10 | 2022-05-05
23:19 | 2022-05-04
23:11 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website