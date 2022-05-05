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لبنان

هذا ما حدث صباحاً على اوتستراد زحلة - الكرك (صورة)

Lebanon 24
05-05-2022 | 00:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب شاحنة على اوتستراد زحلة - الكرك، من دون وقوع اصابات.
 
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زحلة

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