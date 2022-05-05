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لبنان

ثلاث جلسات لمجلس الوزراء قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2022 | 01:00
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ثلاث جلسات سيعقدها مجلس الوزراء قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال بعد الانتخابات النيابية.

فالجلسة الاولى التي ستعقد الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي ستليها جلستان اخريان في ١٢ و١٩ الجاري.

وفي المعلومات فانه خلافا لما تردد امس في بعض الاوساط فان موضوع الجامعة اللبنانية لن يطرح  في جلسة مجلس الوزراء اليوم في انتظار ان يستكمل وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي اتصالاته لبت موضوع تعيين العمداء في مجلس الجامعة لإعادة تشكيله، وإنهاء الوضع السائد.

في المقابل لا يزال ملف النارحين السوريين في صدارة الاهتمام الرسمي ، فبعد الاجتماع الذي رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الاسبوع الفائت واتخذ سلسلة مقررات جرى ابلاغها الى المفوضية العليا لشؤون النازحين، من المقرر ان يرأس رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم  في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماعا موسعا لأعضاء الوفد المشارك في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسيل ما بين 9 و10 ايار الجاري.

 ومن المقرر ان يرأس وفد لبنان الى المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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