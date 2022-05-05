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لبنان
"سعر البندورة طار"... ارتفاع جنوني بأسعار الخضار! (صورة)
Lebanon 24
05-05-2022
|
00:23
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إرتفعت أسعار الخضار بشكل جنوني، وفق مندوبة "لبنان 24".
ووصل سعر كيلو البندورة الى 57 الف ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الملفوف 30 الف ليرة .
في وقت، لوحظ ان سعر الخيار انخفض الى نحو 17 الف ليرة في حين كان قد وصل الى40 الف.
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