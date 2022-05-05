"سعر البندورة طار"... ارتفاع جنوني بأسعار الخضار! (صورة)

إرتفعت أسعار الخضار بشكل جنوني، وفق مندوبة "لبنان 24".

ووصل سعر كيلو البندورة الى 57 الف ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الملفوف 30 الف ليرة .



في وقت، لوحظ ان سعر الخيار انخفض الى نحو 17 الف ليرة في حين كان قد وصل الى40 الف.