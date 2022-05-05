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لبنان

"شراء الاصوات" في دائرة "المال الانتخابي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2022 | 01:45
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بحسب عدد كبير من المراقبين يبدو ان دائرة جبيل-كسروان تشهد احدى اكبر الحملات الانتخابية في لبنان، إذ تقوم معظم اللوائح الانتخابية بتمويل العملية الانتخابية بشكل كبير جدا حيث يتم شراء الاصوات بأسعار هي الاعلى في لبنان.

ووفق مصادر مراقبة "فان كل لائحة انتخابية تجد صعوبة في تحقيق هدفها تلجأ الى استخدام المال الانتخابي لتحقيقه، من قضاء جبيل وجروده حتى كسروان بكل مناطقها".

وبحسب المصادر فان اطرافا تبدو ظاهرا مرتاحة على وضعها وتتحدث عن الفوز الكاسح انخرطت في لعبة المال بعدما تبين لها ان حساب الحقل لا ينطبق على حساب البيدر".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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