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لبنان

هذا هو السؤال الأكثر شيوعاً بين اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2022 | 04:30
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رغم أن الانتخابات النيابية هي الشغل الشاغل على الساحة اللبنانية، الا أن السؤال الأكثر شيوعاً اليوم بين الناس هو: "رح يتحسن الوضع بعد الانتخابات؟"، فأينما نذهب يتكرر السؤال نفسه، علما أن تحسّن الوضع لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها، في الوقت الذي ينتظر الشعب أي خيط أمل يتشبّث فيه للخروج من أزمته.
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