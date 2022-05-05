هذا هو السؤال الأكثر شيوعاً بين اللبنانيين

رغم أن الانتخابات النيابية هي الشغل الشاغل على الساحة اللبنانية، الا أن السؤال الأكثر شيوعاً اليوم بين الناس هو: "رح يتحسن الوضع بعد الانتخابات؟"، فأينما نذهب يتكرر السؤال نفسه، علما أن تحسّن الوضع لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها، في الوقت الذي ينتظر الشعب أي خيط أمل يتشبّث فيه للخروج من أزمته.

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