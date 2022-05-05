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لبنان

مغتربون خسروا أصواتهم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2022 | 02:45
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خسر عدد من المغتربين فرصتهم بالمشاركة بالانتخابات النيابية والتعبير عن رأيهم، بعدما كانوا قد تسجلوا للاقتراع في البلد الذي يقيمون به، الا أنه يصادف وجودهم في لبنان يوم 8 أيار، ما يحرمهم من هذه الفرصة، كون القانون لا يسمح لهم بالاقتراع في لبنان إذا كانوا قد تسجلوا في الخارج.
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يذكر أن نحو 245 ألف مغترب سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية.

لبنان

خاص

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