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لبنان

وفاة شابة في طرابلس بعد أسبوع من المعاناة... هذا ما حصل معها

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:54
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توفيت الشابة خديجة المصر متأثرة بإصابتها نتيجة الحروق التي لحقت بجسدها بعد احتراق منزل ذويها منذ حوالي الاسبوع في منطقة التبانه - طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
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