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لبنان

ورشة عمل بين قوى الأمن الداخلي ووحدة مكافحة الصيد الجائر

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:51
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برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، نُظّمت يوم الأربعاء 27/4/2022 ورشة عمل، بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ووحدة مكافحة الصيّد الجائر "APU"، ضمن مشروع الرخمة المصريّة MAVA، وEV New Life project، وذلك في مركز حمى جبل لبنان- كيفون، من أجل تطوير عمل هذه الوحدة في مجال مكافحة آفة الصيد الجائر.
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وقد تمّ التّداول في خلال هذا اللقاء، الذي حضره وفد من الوحدة إضافةً إلى مشاركة عددٍ من الضبّاط المعنيّين، في سبل إيجاد الحلول العمليّة لحماية الطبيعة وهواية الصيد، وكيفيّة رفع مستوى التّعاون والتنسيق بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ووحدة مكافحة الصيّد الجائر "APU". 
 
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