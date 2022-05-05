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لبنان

اعتصام لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية امام مصرف لبنان

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:55
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 نفذت  "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، قبل ظهر اليوم، اعتصاما أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا،" احتجاجا على تمنع المصارف عن تنفيذ قانون الدولار الطلابي رقم 283".
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اعتصام

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