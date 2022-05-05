اعتصام لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية امام مصرف لبنان

نفذت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، قبل ظهر اليوم، اعتصاما أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا،" احتجاجا على تمنع المصارف عن تنفيذ قانون الدولار الطلابي رقم 283".

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