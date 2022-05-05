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لبنان
إجتماع في بعبدا يتعلّق بـ"النازحين السوريين "..هذه تفاصيله!
Lebanon 24
05-05-2022
|
04:20
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رأس رئيس الجمهورية ميشال عون، اجتماعاً حضره وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن رئاسة الحكومة، خصّص لتحديد موقف لبنان في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسل بين 9 و10 أيار الجاري.
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وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، اطلع الرئيس من سفير لبنان لدى الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن على التحضيرات الجارية لاقتراع اللبنانيين المسجلين للانتخابات النيابية المقررة الاحد المقبل والبالغ عددهم زهاء 25 الف ناخب، كما تطرق البحث للعلاقات الثنائية بين البلدين.
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