شكوى من مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف

Advertisement

أصدرت مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، بياناً جاء فيه:تقدم محامو الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام بشكوى أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجلت برقم 9688 تاريخ 5/5/2022 ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف وكل من يظهره التحقيق من مصارف وسياسيين بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع وذلك على خلفية قيام عدد من السياسيين والنافذين بتهريب مبلغ 2،3 مليار دولار من الودائع في المصارف اللبنانية الى حساباتهم الشخصية في سويسرا.ومن المتوقع أن يبدأ التحقيق في الشكوى خلال أيام قليلة.