طقس متقلب ورياح ناشطة... هل من أمطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانًا في الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار تدريجيًا بدءًا من الظهر وتعود بشكل خفيف ليلاً في المناطق الشمالية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من مساء اليوم الخميس، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها بحدود ال4 درجات ويستمر حتى بعد ظهر السبت حيث يستقر الطقس تدرجياً.ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18 و 27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً شمالا وتلامس ال 70 كلم/س، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً خلال الليل بخاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد.الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانًا في الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار تدريجيًا بدءًا من الظهر وتعود بشكل خفيف ليلاً في المناطق الشمالية.السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجنوبية الداخلية والجبلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحياناً بخاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية، حيث تنحسر تدريجياً ويستقر الطقس.الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تلامس معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة.-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 25و 40 كلم/س، تشتدّ أحياناً بخاصة شمال البلاد لتصل الى 70 كلم/س.-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانًا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكّل الضباب بدءًا من مستويات منخفضة.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,46- ساعة غروب الشمس: 19,24