أهالي الطلاب في الجامعات الاجنبية أمام مصرف لبنان... وهذه مطالبهم!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية الذين ينفذون اعتصاما امام مصرف لبنان، قطعوا الطريق المؤدي من المصرف باتجاه منطقة الحمرا في ظل انتشار لقوى الامن الداخلي والجيش.وأكد الاهالي انهم باقون في الطريق الى حين صدور تعميم عن حاكم مصرف لبنان لتحويل الاموال الى أبنائهم على أساس سعر صرف الدولار ب1500 ليرة.وكانت حصلت مشادة كلامية بين أحد المارة الذي اعترض على قطع الطريق، الا ان الاهالي رفضوا فتحها وعدم الخروج من الشارع الى حين تحقيق مطلبهم باصدار التعميم.