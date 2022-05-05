قرار لوزير الداخلية بتعديل مركزي الاقتراع في مدينتي هانوفر ودوسلدروف في المانيا

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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 398 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته، جاء فيه:المادة الاولى: يعدل عنوانا مركزي الاقتراع في مدينتي هانوفر ودوسلدورف في جمهورية المانيا الاتحادية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. والباقي دون تعديل.المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.وفي ما يلي نص الجدول:جمهورية المانيا الاتحادية - اوروبارقم القلم 28البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلينمركز الاقتراع:Kongresshotel Dorint- Neuss -Dusseldorf - غرفة رقم 1عنوان المركز: Germany Neuss 2541460 Strasse Selikumerمن: 328120880 الى:328121217ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بنت جبيل- بيروت الثانية - قضاءي بعلبك والهرمل - كسروان.رقم القلم 29البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلينمركز الاقتراع:Kongresshotel Dorint- Neuss Dusseldorf -غرفة رقم 2عنوان المركز: Germany Neuss 2541460 Strasse Selikumerمن: 329121218 الى:329121551ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بنت جبيل- صور - قضاءي بعلبك والهرمل - قضاء مرجعيون وحاصبيا.رقم القلم 30البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلينمركز الاقتراع: Kongresshotel Dorint- Neuss Dusseldorf - غرفة رقم 3عنوان المركز: Germany Neuss 2541460 Strasse Selikumerمن: 330121552 الى:330121886ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: الشوف - النبطية - عكار- قرى صيدا- قضاءي مرجعيون وحاصبيا- مدينة طرابلس.رقم القلم 31البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلينمركز الاقتراع: Kongresshotel Dorint- Neuss Dusseldorf - غرفة رقم 4عنوان المركز: Germany Neuss 2541460 Strasse Selikumerمن: 331121887 الى:331122221ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: البترون - الضنية- الكورة - المتن- المنية- بشري- بعبدا - بيروت الاولى- جبيل - جزين - زحلة - زغرتا- عاليه - عكار- قضاءي البقاع الغربي وراشيا- كسروان - مدينة صيدا.رقم القلم 32البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلينمركز الاقتراع:Centrum Congress Hannover -غرفة رقم 1عنوان المركز:Germany Hannover 30175 D 3-1 platz Heuss Theodorمن: 332122222 الى:332122514ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بيروت الثانية - صور - عاليه.رقم القلم 33البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية، برلينمركز الاقتراع:Centrum Congress Hannover - غرفة رقم 2عنوان المركز:Germany Hannover 30175 D 3-1 platz Heuss Theodorمن: 333122515 الى:333122801ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: بنت جبيل- صور - قرى صيدا- قضاءي مرجعيون وحاصبيا.رقم القلم 34البعثة الديبلوماسية: سفارة لبنان لدى جمهورية المانياالاتحادية، برلينمركز الاقتراع: Centrum Congress Hannover - غرفة رقم 3عنوان المركز: Germany Hannover 30175 D 3-1 platz Heuss Theodorمن:334122802 الى: 334123105ناخبو وناخبات الدوائر الانتخابية: البترون - الشوف - الضنية - الكورة- المتن- المنية- النبطية - بعبدا - بنت جبيل - بيروت الاولى - جبيل- جزين - زحلة - زغرتا- عاليه - عكار- قضاءي البقاع الغربي وراشيا- قضاءي بعلبك والهرمل - كسروان - مدينة صيدا - مدينة طرابلس.