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لبنان
سيارة تقع في أحد الانهر (صورة)
Lebanon 24
05-05-2022
|
05:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انزلاق سياره في مجرى نهر القاسمية في منطقة بدياس.
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