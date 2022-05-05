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لبنان

سيارة تقع في أحد الانهر (صورة)

Lebanon 24
05-05-2022 | 05:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انزلاق سياره في مجرى نهر القاسمية في منطقة بدياس.
 
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