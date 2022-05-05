بري أمام وفد من عشيرة الكريدين العربية: ان مثيري الفتن في أي ظرف كان إنتخابي أو غير إنتخابي مشبوهون في إنتمائهم الوطني

أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري خلال استقباله وفداً من عشيرة الكريدين العربية المقيمة في منطقتي الزهراني والوزاني برئاسة الشيخ مصطفى المحمد والاستاذ عمر المصطفى في قاعة أدهم خنجر في دارته في المصيلح، بأن حبّ الوطن من الإيمان، وأن مثيري الفتن في أي ظرف كان إنتخابي أو غير إنتخابي بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء الدين الواحد مشبوهون في إنتمائهم الوطني وحتى الديني.

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وقال: إن الفتنة وموقظيها ملعونون في كل رسالات السماء وهي، أي الفتنة، في نتائجها لا تخدم إلا مصلحة إسرائيل التي كانت وستبقى هي العدو للبنان والعرب بمسلميهم ومسيحييهم.

بدوره الشيخ مصطفى المحمد القى كلمة نوّه فيها بالمواقف الوطنية الجامعة والمُوَحِدَة للرئيس بري.