ميقاتي: أدعو المنتشرين الى الاقتراع بكثافة لايصال صوتهم وإحداث التغيير

تفقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات الخاصة بادارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج التي انشاتها وزارة الخارجية والمغتربين.

وقال في خلال الزيارة: إنها لحظة تاريخية ومهمة في وزارة الخارجية التي هي جسر الحقيقي يربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر،وهذا العمل هو خطوة اضافية لشد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج. عندما نرى ان 220 الف لبناني مغترب تسجلوا فقط للمشاركة في الانتخاب ، فيما يبلغ عدد المغتربين الملايين، كنا نتمنى لو كانت المشاركة اكبر بكثير، وفي هذه المناسبة ادعو المسجلين الى عدم التقاعس والاقدام على الاقتراع بكثافة لايصال صوتهم واحداث التغيير.

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وقال "إنتخابات المغتربين دليل اضافي ان لبنان المنتشر لا ينسى لبنان ويريد لبنان ويجب ان يعبّر عن هذا الاهتمام بوطنه من خلال صندوقة الاقتراع.اشكر الجامعة الثقافية في العالم على دعمها لانجاز ما تحقق، وهو انجاز كبير ومهم، كما اشكر معالي وزير الخارجية على اصراره ومتابعته للوصول الى هذا اليوم، على رغم التشكيك الكبير الذي سمعناه بحصول الانتخابات. ما يحصل اليوم هو المدماك الاول في الانتخابات النيابية ، وباذن الله ستتم الانتخابات بنزاهة وشفافية، ولم يترشح احد منا للانتخابات كتأكيد اضافي على الحياد. ندعو الجميع الى الاقبال على الاقتراع بكل نزاهة وحرية ضمير.

بو حبيب

أما وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، فقال: "نعول على الاغتراب اللبناني الذي لا يقصّر في الوقوف إلى جانب لبنان ومرة جديدة سيثبت المغتربون أنهم لم يغتربوا وأنّ انتماءهم إلى هذا الوطن متجذّر في زوايا وجدانهم".

ودعا "المغتربين للمشاركة في الاقتراع بكثافة"، وأضاف: "بذلنا كل الجهود لإنجاح عملية الاقتراع على أوسع امتداد جغرافي ممكن".

وتابع بو حبيب: "ثابتون على تنظيم عملية الاقتراع في الخارج بمهنيّة واحترافيّة خارج الأجندات والحسابات السياسية".

لقاءات السراي

وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا ظهر اليوم في السراي الحكومي.

بعد اللقاء قالت ورونيكا : كان اللقاء مع دولة الرئيس مثمرا جدا، تناولنا فيه كل المواضيع والتطورات الإيجابية في لبنان، وركزنا على موضوع الانتخابات التي ستحصل غدا خارج لبنان وبعد أسبوع داخل لبنان، ويبدو أن كل الإجراءات اتخذت من الناحية الادارية والأمنية، وهذا امر مهم.

أضافت: لقد استوضحت دولة الرئيس عن الخطوات الحكومة وما يمكن أن نتوقع قبل الانتخابات وحتى بعدها، ولمست جدية واهتماما من قبل دولته لمتابعة كل الأمور.

الوزير نصار

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان، وزير السياحة وليد نصار الذي اطلعه على التحضيرات القائمة لزيارة البابا للبنان المقررة في 12 و13 حزيران المقبل، وعلى المسودة الأولية لبرنامج الزيارة.

وقال الوزير نصار بعد اللقاء: إننا في صدد عقد اجتماعات تحضيرية مع مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك ، قبل الاعلان عن تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للزيارة ، والانتقال الى بدء التحضيرات العملانية لفاعلياتها ، في انتظار التوافق النهائي مع الكرسي الرسولي على برنامج الزيارة.