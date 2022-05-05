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لبنان

تحذير من حصول كارثة... ماذا يجري في البترون؟

Lebanon 24
05-05-2022 | 06:01
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تسببت شدة الرياح بسقوط كابل كهربائي على الطريق في مدينة البترون بين مستديرة البترون وبناية الضمان ما أدى الى عطل كهربائي على الاعمدة. 

وأجرى الأهالي سلسلة إتصالات ومراجعات بمحطة التحويل في البترون لقطع التيار الكهربائي عن الشبكة تفاديا لحصول كارثة إلا انها باءت بالفشل لعدم وجود موظفين في المحطة.
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