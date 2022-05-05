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لبنان

مواكبة لاقتراع المغتربين... الكهرباء 24/24 في وزارة الخارجية

Lebanon 24
05-05-2022 | 06:22
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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان، أنه في سبيل المساهمة في انجاح العملية الانتخابية وفي إطار التحضيرات لمواكبة الانتخابات النيابية المرتقبة خلال شهر أيّار الجاري، عن البدء بتأمين تغذية كهربائية على مدار الساعة لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين الكائن في وسط بيروت اعتبارًا من تاريخ 05/05/2022 ولغاية 09/05/2022 ضمنًا وذلك تأمينًا لخدمة النقل المباشر لمواكبة عملية الاقتراع في الخارج. وكذلك، باشرت المؤسسة بتأمين التيار الكهربائي لمراكز لجان القيد الصغرى والكبرى البالغ عددها 26 مركزًا في المحافظات كافة وذلك وفقًا للآلية المتفق عليها مع وزارة الداخلية والبلديات من تاريخ 05/05/2022 ولغاية 14/05/2022 ضمنًا بمعدّل 14 ساعة يوميًا، على أن يصار إلى تأمين تغذية كهربائية مستدامة (24/24) لهذه المراكز يوم الانتخاب أي الأحد الواقع فيه 15/05/2022 ويوم الاثنين الذي يليه في 16/05/2022. تجدر الإشارة إلى أن هذه التغذية بالتيار الكهربائي ستشمل الأحياء والأبنية السكنية المجاورة لمراكز لجان القيد هذه بسبب عدم القدرة من الناحية الفنية على حصر التغذية بهذه المراكز فقط، وبالتالي فإن هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على التغذية الكهربائية التي توفرها حاليًا المؤسسة في باقي المناطق اللبنانية وذلك لغاية 16/05/2022.
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كما لا بدّ من الإشارة إلى الصعوبات الفنية والنقدية والمالية التي تواجهها المؤسسة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تؤدي إلى قدرة إنتاجية محدودة (حوالي 450 ميغاوات) التي تؤثر سلبًا على ثبات واستقرار الشبكة وتعرّض الشبكة الكهربائية إلى انقطاعات عامة متكررة.
 
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