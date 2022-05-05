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لبنان

حكم غيابي في حق معتدين على عناصر فصيلة طريق الجديدة

Lebanon 24
05-05-2022 | 06:22
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية، برئاسة العميد علي الحاج  أصدرت حكماً بالصورة الغيابية في حق كل من: راغب.ح (لبناني)، محمود.ع.ر (فلسطيني)، عماد.ز (لبناني)، أحمد.ش (لبناني) وحسين.خ (لبناني) لإقدامهم على معاملة عناصر فصيلة طريق الجديدة بالشدة أثناء الوظيفة، وإحداث تخريب في محتويات النظارة، وإضرام النار قصداً فيها، واحتجاز حرية رقيب أول من عديد الفصيلة، وذلك خلال مدة توقيفهم في النظارة المشار اليها.
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وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل منهم مدة 15 سنة، وغرامة مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم سنداً للمواد  569 و 587 و 381 و 733 و 770 و 205 من قانون العقوبات.
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