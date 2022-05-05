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لبنان

خبر سار عن بدل النقل لموظفي القطاعين العام والخاص... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
05-05-2022 | 07:30
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قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "نحن في نصف المفاوضات بشأن زيادة بدل النقل ليتمكّن موظّفو القطاعين العام والخاص من الذهاب إلى عملهم".
 
وأكّد الاسمر في حديثٍ للـ"أم تي في" أنّ "الزيادات يجب أن تكون متلازمة بين القطاعين".
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وأضاف: "من الممكن أن نتوصّل إلى اتفاق غداً بشأن زيادة بدل النقل، ولدي طرح آخر وهو "السلّم المتحرك".
 
 

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