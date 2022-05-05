سلام زار المطران الياس عوده

Advertisement

زار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في زيارة معايدة. وتم التطرق الى الوضع العام والأمور الحياتية ووجع الناس.وأطلع الوزير سلام المطران عوده على العمل الذي تقوم به وزارة الاقتصاد، وتحديداً الأمور المعيشية. كما جرى الحديث في الشأن السياسي والوطني، حيث أكد المطران عوده حرصه على العيش المشترك في هذه المرحلة الدقيقة.وشرح سلام التوجّه الاقتصادي والاصلاحي للحكومة في المرحلة الآتية ومراحل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن كل تأخير اليوم يضرّ بالبلد وبالمواطن لأن الوجع يزيد يوما بعد يوم. وأكد أهمية أن توقيع الحكومة الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد حتى يوضع القطار على السكة، في انتظار أن يستكمل المجلس النيابي الجديد هذا المسار.