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لبنان

إنقاذ شاب من الغرق قبالة شاطىء السعديات... وهذا وضعه الصحيّ

Lebanon 24
05-05-2022 | 08:20
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان  عناصر من وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني انقذت منذ بعض الوقت، شابا لبنانيا من الغرق قبالة شاطى السعديات، وهو بحال جيدة، وقد تم نقله الى الشاطئ.
 
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غرق

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