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لبنان

انتخابات المغتربين... اليكم التواريخ والاوقات وكيفية توزيع أقلام الاقتراع

Lebanon 24
05-05-2022 | 08:34
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الجدوال الخاصة بتحديد أقلام الاقتراع والتواريخ والأوقات التي سينتخب وفقها المغتربون:
 
 
 
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