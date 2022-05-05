أسعار الخضار "نار وشعلانة"... والمواطن: "بلاها"

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لوحظ في اليومين الأخيرين الارتفاع الحاد الذي طرأ على أسعار الخضار والفواكه، اذ تخطى كيلو البندورة الـ55 الف ليرة لبنانية والملفوف 30 الف ليرة و البطاطا 18 الف ليرة.ووفقا لبعض المصادر فان الارتفاع يعود الى التقلبات التي فرضتها احوال الطقس والتي أثرت بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية المحلية بالاضافة الى الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار.وفي الاطار، يتراجع اقبال المواطن على شراء الخضار، فالأسعار غير المقبولة التي وصلت اليها حتمت عليه شراء مواد معلبة او مثلجة.