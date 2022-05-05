ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: انتخابات المغتربين انجاز يبدأ غدا

يعقد مجلس الوزراء في هذه الأثناء جلسة عادية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال مؤلف من 40 بندا يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات.

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الرئيس ميقاتي:

تحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء وأبدى ارتياحه للاجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي وللتعاون القائم.

اضاف: الانجاز الذي نحن بصدده وسيبدأ غداً وهو الانتخاب في الاغتراب وقد عاينا اليوم غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وان شاء الله تسير الأمور على خير.

وأشاد بجهود وزير الداخلية في انجاز التحضيرات لهذا الاستحقاق.

أما بالنسبة الى صندوق النقد واللغط الذي حصل قال: "لم يكن لدينا خيارات لنختار بين هذا وذاك، وليس لنا خيار سوى صندوق النقد.

واستشهد بتجربة اليونان مع صندوق النقد حيث اجتمع مجلس النواب والحكومة في عشرة أيام لإنجاز المطلوب، وها هي اليونان اليوم تسدد المستحقات في فترة أقل من تلك المقررة..

واشار الى موضوع الكابيتال كونترول الذي اخذ كل هذا اللغط واعتبر انه متاح امام النقاش والتعديل واضافة كل ما يلزم.

ولفت الى الحركة الاستثنائية في فترة الأعياد والاشغال الكبير للفنادق مما يعني ان المطلوب فقط الثقة.