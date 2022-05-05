وزيرا الثقافة والعدل في منزل فيروز في زقاق البلاط

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زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى يرافقه وزير العدل القاضي هنري خوري ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الى منطقة زقاق البلاط، وتحديدا الى البيت التراثي الذي كانت تقيم فيه السيدة فيروز.وبعد الاطلاع على حال البيت، صرح وزير الثقافة: "هذا المنزل يمثل بحد ذاته قيمة تراثية مهمة جدا تعكس الواقع التراثي لبيروت القديمة، يضاف الى ذلك انه يتميز بما هو اهم، اذ انه كان في وقت من الاوقات مسكنا للسيدة فيروز التي تقيم في قلب ووجدان كل لبناني وكل عربي".أضاف: "فيروز التي حملت الهم الوطني وغنته، وحملت هم القضية العربية - الفلسطينية حيث غنتها ودافعت عنها في كل محفل وفي كل مناسبة".وختم: "نحن نقول لمن يراهن بأن هذا المنزل سوف يترك لمصيره لينهار انه واهم، هذا البيت لن ينهار، وستعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع جهة مانحة، على اعادة ترميمه وتحويله متحفا يختزن كل الموروث الثقافي المتعلق بالسيدة فيروز".