اللواء عثمان التقى لجنة الأمم المتّحدة الفرعية لمنع التعذيب في لبنان

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اجتمع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم 5-5-2022، في قاعة الشّرف بثكنة المقر العام، بوفدٍ من لجنة الأمم المتّحدة الفرعية لمنع التعذيب "SPT" المنبثقة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، برئاسة السيّد Nika Kvaratskihelia، وبحضور عدد من الضبّاط المعنيين، وذلك في مستهل زيارتها للبنان.وقد تمحور الاجتماع حول مناقشة موضوع السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز، والأماكن التي تنوي اللجنة زيارتها، ومواضيع أخرى ذات صّلة.