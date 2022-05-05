Advertisement

لبنان

اللواء عثمان التقى لجنة الأمم المتّحدة الفرعية لمنع التعذيب في لبنان

Lebanon 24
05-05-2022 | 09:24
A-
A+
Doc-P-949121-637873647974264026.jpg
Doc-P-949121-637873647974264026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتمع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم 5-5-2022، في قاعة الشّرف بثكنة المقر العام، بوفدٍ من لجنة الأمم المتّحدة الفرعية لمنع التعذيب "SPT" المنبثقة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، برئاسة السيّد Nika Kvaratskihelia، وبحضور عدد من الضبّاط المعنيين، وذلك في مستهل زيارتها للبنان.
Advertisement
وقد تمحور الاجتماع حول مناقشة موضوع السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز، والأماكن التي تنوي اللجنة زيارتها، ومواضيع أخرى ذات صّلة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:31 | 2022-05-05
11:28 | 2022-05-05
11:25 | 2022-05-05
11:08 | 2022-05-05
10:50 | 2022-05-05
10:47 | 2022-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website