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لبنان
سرقة كابلات وادوات كهربائية في عديسة والخيام
Lebanon 24
05-05-2022
|
09:29
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ادعى امام فصيلة درك عديسة، المواطن و.ن. ضد مجهول بجرم سرقة كابلات كهربائية وبوابات حديدية وادوات صحية وغيرها من منزله قيد الانشاء في خراج بلدة الطيبة. وقدرت قيمة المسروقات بنحو 2000 دولار اميركي.
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كما ادعى امام فصيلة الخيام،المواطن ع.ز. ضد مجهول بجرم سرقة منزله الكائن في بلدة الخيام، دون كسر وخلع واشتملت المسروقات على ادوات كهربائية وقارورة غاز وبندقية صيد وخزانة مونة تحتوي على غالونات زيت زيتون وزيت نباتي وبعض الاطعمة. وقدرت قيمة المسروقات بنحو5000 دولار اميركي.
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