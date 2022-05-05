السفير الياباني: الوثائقي "بيروت بعد 2022" حاز على جائزة أخرى

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غرد السفير الياباني تاكيشي اوكوبو على "تويتر" :" حاز الوثائقي "بيروت بعد 2022" للمخرج اللبناني انطوني مرشاق على جائزة اخرى، وهذه المرة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي للعام 2022، و كان الفائز الاول لجائزة افضل وثائقي.تهانينا. هذا المخرج السينمائي صاحب موهبة رائعة".