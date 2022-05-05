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لبنان

بعد سرقتها من سوريا والتعميم عنها عبر "الانتربول"... ضُبطت في البقاع

Lebanon 24
05-05-2022 | 10:01
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن من ضبط /١٦/ سيّارة مسروقة من داخل الأراضي السورية من أنواع مختلفة سبق أن تمّ التعميم عنها عبر "الانتربول"، وذلك في بلدات رأس بعلبك، وعرسال والقاع، وهي من أنواع: شيفروليه، تويوتا، هيونداي وكيا.
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أجري المقتضى القانوني بشأن السيّارات، وتم تسليمها إلى مالكيها بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين.
 
 
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