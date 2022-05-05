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لبنان

التقرير الشهري للبحوث الصناعية حول تقييم المطابقة على المستوردات عن نيسان

Lebanon 24
05-05-2022 | 10:17
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أصدر "معهد البحوث الصناعية" تقريره الشهري، عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر نيسان 2022، وجاء في التقرير:
- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.446 بيان جمركي.
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- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 42 بيان جمركي.
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 561 بيان جمركي.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 525 بيان جمركي.
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.318 بيان جمركي.
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.278 بيان جمركي.
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 39 بيان جمركي.
 
وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (27)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (6).
 
علما أن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج، أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 36 بيان جمركي.
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركي.
 
وهي مفصلة على الشكل التالي:
مسحوق غسيل - نسبة الملح 31.3 % - 9220 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 28.1 % ونسبة المواد الفاعلة 6.5 % - 5400 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 22.3 % ونسبة المواد الفعالة 8.7 %- 1242 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس".
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