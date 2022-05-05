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لبنان

تسديد الاشتراك في موقع الـ "LBCI" عبر "OMT"

Lebanon 24
05-05-2022 | 10:47
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تعلن شركة OMT عن إطلاق خدمة تسديد الاشتراك الشهري والسنوي في موقع الـ LBCI عبر أكثر من 1،200 مركز OMT في لبنان.

ثلاث خطوات لشراء قسيمة الاشتراك الشهري والسنوي بالليرة اللبنانية عبر OMT:

1- التوجّه إلى أي مركز OMT وتزويد الوكيل برقم هاتفكم.
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2- اختيار قسيمة الاشتراك الشهري أو السنوي.
3- زيارة موقع الـ LBCI لإدخال رمز التفعيل المذكور على القسيمة.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع قسم خدمة الزبائن على الرقم 01391000 أو زيارة موقعنا الإلكتروني omt.com.lb.
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